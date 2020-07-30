Мама погибшей Томирис Байсафы поблагодарила главу государства

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Жанна Ахметова, мама погибшей Томирис Байсафы, обратилась к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые друзья! Сегодня случилось то, над чем я работала и думала все последние 2,5 года. Арестовали Муртуза Меджидова по статье "Убийство". Я бы хотела поблагодарить президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева! Выразить также благодарность администрации президента Российской Федерации, лично председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину Александру! Спасибо вам огромное человеческое и материнское! Я не желаю никому крови, не хочу, чтобы люди сидели в тюрьмах, но и быть на месте матери дочери самоубийцы я тоже не согласна. Я вела и верила в это дело ради чести моих детей, возможно, уже никто в это дело не верил... В этом мире за все нужно держать ответ, нести ответственность и не сдаваться, если веришь в свое правое дело. Наш президент показал мне, что не все в этом мире покупается, что безнаказанно можно уйти от ответственности! То, что первое лицо государства так реагирует на просьбы простых людей, заслуживает огромного уважения! Спасибо вам, президент!" - написала Жанна Ахметова в своем Instagram .

Напомним, ранее стало известно о задержании сына экс-главы правительства Дагестана по подозрению в убийстве казахстанкой студентки МГИМО Томирис Байсафы. Следователи полагают, что он избил девушку и вытолкнул ее из окна четвертого этажа общежития на проспекте Вернадского.

Напомним, 13 апреля 2018 года студентка МГИМО, гражданка Казахстана, выпала из окна четвертого этажа учебного учреждения. После инцидента следственные органы завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". 3 мая девушка скончалась , не приходя в сознание.

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