В Москве задержали сына экс-главы правительства Дагестана по подозрению в убийстве казахстанки

Как сообщает 5-tv.ru, 28 июля молодого человека задержали в Москве на Фрунзенской набережной. Следователи полагают, что он избил девушку и вытолкнул ее из окна четвертого этажа общежития на проспекте Вернадского.
Напомним, 13 апреля 2018 года студентка МГИМО, гражданка Казахстана, выпала из окна четвертого этажа учебного учреждения. После инцидента следственные органы завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". 3 мая девушка скончалась, не приходя в сознание.
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