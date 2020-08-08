В Карагандинской области директора ТОО подозревают в растрате 107 млн тенге, выделенных на строительство домов

Караганда. 7 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области проводится расследование в отношении руководителя подрядной организации, подозреваемого в растрате денег, выделенных на строительство крупнопанельных жилых домов в Караганде по госпрограмме "Нурлы жер", передает Kazakhstan Today.

Управлением специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области заведено уголовное дело в отношении директора ТОО "DCT Kazakhstan" по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере).

Как отметили в надзорном ведомстве, руководитель предприятия подозревается в хищении бюджетных денежных средств, выделенных в 2018 году по госпрограмме "Нурлы жер" на строительство крупнопанельных жилых домов в Караганде.

Преступными действиями причинен ущерб государству на 107 млн тенге. В настоящее время директор ТОО с санкции суда взят под стражу на 2 месяца. Расследование ведется и находится на особом контроле руководства прокуратуры области", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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