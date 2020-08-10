В микрорайонах Наурызбайского района Алматы отключат газ

Алматы. 9 августа. Kazakhstan Today - Газ временно отключат в нескольких микрорайонах Наурызбайского района из-за ремонтно-восстановительных работ на газопроводе, передает Kazakhstan Today.

С 10 по 14 августа произведут отключение газоснабжения в жилых домах и на объектах, расположенных в микрорайонах Акжар, Калкаман-2, Алты Алаш и Каменка.

Всего без газа на несколько дней останутся 7216 вводов частного сектора, 102 ввода коллективного сектора, 74 коммунально-бытовых и промышленных предприятия.

Просим население перекрыть газовые краны и не открывать до завершения работ и начала пусковых работ, которые будут производиться сотрудниками газового хозяйства", - сообщили в алматинском производственном филиале АО "КазТрансГаз Аймак".

Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.

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