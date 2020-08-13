В Казахстане временно не работает система продажи билетов на поезда

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане в связи с техническими неполадками временно не работает система продажи билетов на поезда АО "Пассажирские перевозки", передает Kazakhstan Today.

Оформление проездных документов (билетов) на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и других онлайн-ресурсах временно недоступно. В настоящее время процесс продажи железнодорожных билетов постепенно восстанавливается в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки", однако в связи с тем, что работы по устранению проблем все еще продолжаются, могут возникать технические сбои при покупке билетов", - предупредили в пресс-службе компании.





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