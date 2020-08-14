Воздушное патрулирование на вертолетах возобновили в Алматы

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today - Полиция Алматы проводит воздушное патрулирование на вертолетах, передает Kazakhstan Today.

Воздушное патрулирование проводится с целью общего анализа и мониторинга дорожной обстановки города, выявления наиболее загруженных перекрестков для организации ручного регулирования, обследование основных магистралей мегаполиса, изучение и устранение причин, а также условий заторных явлений, сообщает Polisia.kz

За последние годы в городе Алматы значительно увеличилась плотность транспортных потоков на улицах и магистралях, в связи с чем полицией принимаются меры по совершенствованию организации дорожного движения. В целях выявления причин создания помех автомобильному движению, оперативного принятия решений по внесению изменений и коррективов по организации дорожного движения решено возобновить практику вертолетного патрулирования над городом, что значительно улучшит состояние безопасности дорожного движения и благоприятно скажется на снижении уровня аварийности и травматизма на дорогах крупного мегаполиса", - сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

В полиции также добавили, что воздушный облет проводится на базе вертолета ДЧС со вчерашнего дня. В патрулировании с воздуха задействованы руководители административной полиции и местной полицейской службы, которыми с высоты птичьего полета монииторится дорожная обстановка и в режиме онлайн патрульным экипажам предоставляется актуальная информация об участках, где затруднено движение транспортных средств.

Вместе с тем в департаменте полиции сообщили, что параллельно с воздушным патрулированием для анализа и мониторинга дорожной обстановки в мегаполисе, будут применяться дроны, а также ресурсы популярных картографических мобильных приложений.

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