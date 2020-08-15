В Павлодаре четырехлетний мальчик справил нужду из окна пятого этажа

Павлодар. 14 августа. Kazakhstan Today - В Павлодаре привлекли к ответственности мать четырехлетнего мальчика, который справил нужду из окна квартиры на пятом этаже, передает Kazakhstan Today.

В квартире проживают бабушка, две ее дочери и их дети в возрасте 4, 8 и 15 лет, сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

С утра взрослые ушли, оставив детей без присмотра. Оставшись без контроля взрослых, четырехлетний мальчик вышел на карниз окна, расположенного на 5 этаже, где справил нужду", - пояснили в полиции.

По данному факту, в отношении матери возбуждено административное производство по статье 127 КоАП РК. Также безответственное поведение матери будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиме Павлодара. Данная семья взята на учет полиции для проведения профилактического контроля.

Полиция призывает родителей не оставлять детей без присмотра.

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