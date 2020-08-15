В Алматы открылся сервисный акимат Медеуского района

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - В рамках концепции "Слышащего государства" открылся сервисный акимат Медеуского района совместно с Антикоррупционной службой города Алматы, передает Kazakhstan Today.

В сервисном акимате жители Медеуского района будут получать услуги и консультации специалистов сферы здравоохранения, образования, архитектуры и градостроительства, земельных отношений, ЖКХ и других социально значимых сфер деятельности.

Также горожане могут получить некоторые услуги ЦОН (разные справки, ЭЦП ключ, постановка на очередь, на жилье, детский сад, школу, сдавать документы и т.д.)

Центр оснащен зонами комфортного ожидания, технически оснащенными рабочими местами, установлены информационные стенды, конференц-зал для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий. Также предусмотрен детский уголок, где посетителям с детьми позволят оставить ребенка, до получения услуги", - рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Открытие центра провели аким Медеуского района Султанбек Макежанов и руководитель департамента Антикоррупционной службы Алматы Ныгмеджан Сапаров.

Переход акиматов в формат Open-space является открытой и прозрачной формой для диалога с услугополучателем, что способствует повышению доверия граждан к институтам государственной власти и формирования антикоррупционной культуры. Использование такой технологии отвечает всем требованиям современной антикоррупционной политики. На сегодняшний день в городе действуют уже 7 аналогичных открытых пространств", - отметил руководитель Антикоррупционной службы Ныгмеджан Сапаров.

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