В полиции назвали номера телефонов, с которых звонят мошенники

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Полиция Нур-Султана озвучила номера телефонов, с которых мошенники звонят своим потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банков, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции столицы, мошенники звонят с телефонных номеров +7(771)0007722, +7(700)0007722, +7(702)0007722 и представляются сотрудниками Евразийского банка или сотрудниками службы безопасности Smart.bank.kz Давыдовым Артемом Васильевичем и Ибрагимовым Русланом Александровичем.

Они сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях по их картам клиентов и для отмены транзакций в системе банков выманивают у клиентов ИИН, реквизиты платежных карточек и одноразовые СМС-коды, поступающие на мобильные телефоны. После получения конфиденциальных данных злоумышленники посредством услуги "Интернет-банкинг" совершают кражи с карт-счетов. В настоящее время по данным фактам расследуются более 40 уголовных дел по статье УК РК "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе ДП.

Отмечается, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Если вам поступил подобный звонок, не передавайте свои реквизиты. Сотрудники банков никогда не звонят и не собирают персональные данные. В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать транзакции и карты, сообщить в полицию", - рекомендуют в пресс-службе.

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