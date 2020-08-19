Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде областей РК

Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 19 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части территории области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области завтра ожидаются местами гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, ночью и днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

19 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем 19 августа в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный, ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области завтра местами ожидается туман.

Вероятность шторма составляет 70-100%.

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