Система Orphus

Казахстанские военнослужащие выступят на танках желтой окраски в танковом биатлоне

19.08.2020, 14:08 6103
Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские военнослужащие выступят на танках желтой окраски в танковом биатлоне, передает Kazakhstan Today.
 

На подмосковном полигоне "Алабино" в РФ прошла жеребьевка заездов индивидуальной гонки танкового биатлона с участием представителей команд из 16 стран. Казахстанская команда будет выступать на танках желтого цвета и начнет первый заезд 25 августа с индивидуальной гонки в одной группе с танкистами из Кыргызстана, России и Узбекистана", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

 
В команду Вооруженных сил Казахстана на международный конкурс были отобраны танкисты-лидеры отборочных этапов. Всего в ходе предварительных этапов отобраны четыре танковых экипажа, представляющие региональные командования "Юг", "Восток", "Запад" и Десантно-штурмовые войска. Возглавляет команду заместитель начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майор Адылбек Алдабергенов.
 
Конкурс "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр-2020 пройдет на полигоне "Алабино" с 23 августа по 5 сентября. Он проводится с 2013 года и по праву является самым представительным по числу стран-участниц и зрелищным, год за годом набирая популярность. В нынешнем году участие в "Танковом биатлоне" примут команды из 16 стран. Сильнейшими в конкурсе, как отмечают эксперты, являются танкисты Беларуси, Казахстана, Китая и России. 
 

Танковый биатлон" - единственный конкурс, в котором примет участие казахстанская команда в нынешнем году. Это значительно снижает возможности по завоеванию общекомандных призовых мест, так как побеждает команда, получившая большее количество побед в большем количестве конкурсов. Тем не менее казахстанские бойцы настроены по-боевому.

 
Как отметили в Минобороны, танковый биатлон требует не только высокого мастерства в управлении танком, прохождении препятствий и ведении прицельного огня из пушки и пулемета, но и слаженности, координации действий членов экипажа, хорошей физической подготовки.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая