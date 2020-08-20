Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские военнослужащие выступят на танках желтой окраски в танковом биатлоне, передает Kazakhstan Today.

На подмосковном полигоне "Алабино" в РФ прошла жеребьевка заездов индивидуальной гонки танкового биатлона с участием представителей команд из 16 стран. Казахстанская команда будет выступать на танках желтого цвета и начнет первый заезд 25 августа с индивидуальной гонки в одной группе с танкистами из Кыргызстана, России и Узбекистана", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

В команду Вооруженных сил Казахстана на международный конкурс были отобраны танкисты-лидеры отборочных этапов. Всего в ходе предварительных этапов отобраны четыре танковых экипажа, представляющие региональные командования "Юг", "Восток", "Запад" и Десантно-штурмовые войска. Возглавляет команду заместитель начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майор Адылбек Алдабергенов.

Конкурс "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр-2020 пройдет на полигоне "Алабино" с 23 августа по 5 сентября. Он проводится с 2013 года и по праву является самым представительным по числу стран-участниц и зрелищным, год за годом набирая популярность. В нынешнем году участие в "Танковом биатлоне" примут команды из 16 стран. Сильнейшими в конкурсе, как отмечают эксперты, являются танкисты Беларуси, Казахстана, Китая и России.

Танковый биатлон" - единственный конкурс, в котором примет участие казахстанская команда в нынешнем году. Это значительно снижает возможности по завоеванию общекомандных призовых мест, так как побеждает команда, получившая большее количество побед в большем количестве конкурсов. Тем не менее казахстанские бойцы настроены по-боевому.

Как отметили в Минобороны, танковый биатлон требует не только высокого мастерства в управлении танком, прохождении препятствий и ведении прицельного огня из пушки и пулемета, но и слаженности, координации действий членов экипажа, хорошей физической подготовки.

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