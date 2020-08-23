В субботу на большей части Казахстана ожидаются дожди и грозы

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Сегодня на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, лишь на юге и юго-востоке погода будет преимущественно без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике сохраняется усиление ветра, шквал, на северо-западе, севере туман, возможен град, сообщает "Казгидромет".

В Костанайской области местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем в Акмолинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Западно-Казахстанской области возможен град. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области порывы 23 метра в секунду.

В Кызылординской области, на большей части Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Алматинской, Атырауской областях, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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