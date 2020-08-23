Возобновляется движение пассажирских поездов из Нур-Султана в Алматы и Усть-Каменогорск

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о возобновлении курсирования некоторых пассажирских поездов из Нур-Султана в Алматы и Усть-Каменогорск, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы АО "Пассажирские перевозки", пассажирский поезд №4/3 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Алматы-2 отправится со станции Нур-Султан / Нурлы жол 25, 27, 29 августа и 1, 3, 5, 7, 9, 11 сентября 2020 года и прибывает на станцию и отправляется со станции Алматы-2 26, 28, 30 августа и 2, 4, 6, 8, 10, 12 сентября 2020 года, с прибытием на станцию Нур-Султан / Нурлы жол 27, 29, 31 августа и 3, 5, 7, 9, 11, 13 сентября 2020 года.

Также назначены дополнительные рейсы пассажирского поезда №68/67 Нур-Султан / Нурлы жол - Оскемен-1 отправлением со станции Нур-Султан / Нурлы жол 26, 30 августа и 3, 7, 11 сентября, прибытием на станцию и отправлением со станции Оскемен-1 27, 31 августа и 4, 8, 12 сентября, прибытием на станцию Нур-Султан / Нурлы жол 28 августа и 1, 5, 9, 13 сентября 2020 года.

Всю информацию о времени прибытия/убытия поездов можно получить по справочному телефону 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный)", - отметили в пресс-службе компании.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и оформлять проездные документы онлайн, в том числе через официальный сайт BILET.RAILWAYS.KZ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства