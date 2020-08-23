В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 22 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Костанайской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 23 августа в Акмолинской области ожидаются местами гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Утром и днем 23 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Туркестанской области в воскресенье днем местами ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области завтра местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма составляет 90-100%.

В Карагандинской области ночью местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 70-75%.

В Северо-Казахстанской области 23 августа ожидаются местами гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный днем местами порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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