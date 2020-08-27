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Алматинцев предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

26.08.2020, 19:23 4780
Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today. 
 
ДЧС Алматы предупреждает горожан и гостей города, что из-за сильных дождей, прогнозируемых 27-28 августа, в горных районах ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в горных реках. 
 
Ранее штормовое предупреждение из-за грозы было объявлено в трех регионах Казахстана.
 

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