Алматинцев предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

ДЧС Алматы предупреждает горожан и гостей города, что из-за сильных дождей, прогнозируемых 27-28 августа, в горных районах ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в горных реках.

Ранее штормовое предупреждение из-за грозы было объявлено в трех регионах Казахстана.

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