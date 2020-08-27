Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение из-за грозы объявлено в трех регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Казгидромет, 27 августа в горных районах Туркестанской области ночью ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-восточный, до 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью и утром 27 августа ожидаются гроза и северо-восточный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В Туркестане в первой половине ночи 27 августа ожидается гроза.

Также ночью 27 августа в Кызылординской области местами сохраняется гроза. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Карагандинской области 27-28 августа местами ожидаются гроза и град. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, днем 27-28 августа местами до 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем 27 августа ожидается гроза.

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