В Алматы начнут наказывать нарушителей на велосипедах и самокатах

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о велосипедах и самокатчиках, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга акима один из жителей города пожаловался ему на то, что по улице Шевченко самокатчики и велосипедисты чаще всего нарушают правила дорожного движения.

Сагинтаев ответил, что они такие же участники дорожного движения, как и водители машин, и им надо соблюдать правила дорожного движения.

Департамент полиции должен усилить свою работу, и когда поворачивает, автомобиль должен пропускать пешехода. Я даю поручение начальнику департамента полиции. Если такой опасный участок, на начальном этапе давайте понаблюдаем, поставим сотрудника дорожной полиции. Если нет, то камеру "Сергек" надо установить, чтобы мы уже видели, фиксировали, кто нарушает, а потом будем наказывать за нарушение правил дорожного движения", - сказал аким города.

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