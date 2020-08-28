На алматинском кладбище могилы залили цементом

Алматы. 27 августа. Kazakhstan Today - Жители Алматы в соцсетях сообщили о том, что несколько могил на кладбище Кенсай-2 залиты цементом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил член совета по этике АДГСПК по Алматы Ерлан Куаныш на своей странице в Facebook , могилы были залиты цементом при проведении работ, желобы были проведены прямо поверх захоронений, от ограждений выломаны камни для подпорок трубы.

Совместно с департаментом по противодействию коррупции по городу Алматы сразу выехали на место, пригласив акимат Медеуского района, полицию, руководителя спецкомбината ритуальных услуг. По факту зафиксировали вызов 102, сразу на месте сотрудники кладбища приступили к очистке могил. В течение двух дней руководитель пообещал разобраться с этим вопиющим фактом и принять меры. Держим на контроле", - написал Ерлан Куаныш.

В конце июля алматинские полицейские задержали работников кладбища, завышавших цену за погребение.





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