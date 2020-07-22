В Алматы задержаны работники кладбища, завышавшие цену за погребение

Алматы. 21 июля. Kazakhstan Today - Алматинские полицейские задержали работников кладбища, завышавших цену за погребение, передает Kazakhstan Today.

В полицию обратились 8 человек с официальными заявлениями на работников кладбищ. По словам обратившихся, у них требовали дополнительную оплату за услуги погребения, помимо установленной стоимости, еще от 70 до 80 тыс. тенге, сообщает Polisia.kz

Отмечается также, что в городе созданы специальные следственно-оперативные группы для пресечения незаконной деятельности лиц, которые за услуги погребения, помимо установленной суммы, брали у родственников усопших дополнительные средства. Чеки при этом не выдавались, деньги работниками предприятия кладбища были незаконно присвоены.

В полиции подчеркивают, что незаконное обогащение на скорби людей принесло потерпевшим не только материальный, но и моральный ущерб. В результате комплекса мероприятий полицейскими задержаны двое граждан, которые уже сознались в содеянном.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия с участием потерпевших и подозреваемых лиц, по окончанию которых действиям каждого виновного лица будет дана индивидуальная правовая оценка. Кроме того, будут проверены и другие места погребения с целью пресечения незаконных поборов при захоронениях.





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