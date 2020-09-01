На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 31 августа 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием антициклона на большей части РК сохранится погода без осадков. Лишь на юге страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - шквал, гроза, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем гроза, шквал, ночью и утром туман.

Днем в Туркестанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области - гроза.

В Атырауской, Актюбинской областях, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Атырауской областей, на северо-западе Алматинской, на востоке Туркестанской, на юге Западно-Казахстанской, на западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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