Какие меры безопасности приняты в школах Алматы для учеников дежурных классов

Алматы. 31 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева сообщила о том, как будет обеспечена безопасность в школах города, передает Kazakhstan Today.

По информации Жылкыбаевой, в Алматы с 1 сентября будут открыты 193 дежурные группы 1-2-х классов, в которых будут обучаться 1977 детей.

Все школы в достаточном количестве уже обеспечены средствами дезинфекции для санитарной безопасности. Это термометры, санитайзеры, дезинфицирующие тоннели и коврики", - сообщила Л. Жылкыбаева.

По ее словам, проверку школ на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм проводят сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Деятельность дежурных классов будет осуществляться при строгом соблюдении санитарных эпидемиологических требований. К обучению в дежурном классе допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний.

Жылкыбаева отметила, что маски, антисептик в индивидуальном флаконе для обработки рук или влажные антибактериальные салфетки детям должны предоставить родители или законные представители. Также они должны разъяснять детям необходимость социального дистанцирования, сопровождать их до входных наружных дверей школы перед началом учебного дня и встречать там же после школы.

Школа обеспечивается запасом дезинфицирующих средств: дезинфицирующий коврик у входа, тепловизоры, санитайзеры, средства для обеспечения влажной, дезинфицирующей уборки. В школе обеспечивается: увеличение смен и подсмен для социального дистанцирования; сокращение физических контактов, обучающихся и педагогов, других работников; максимальное использование площадей школы для обеспечения социальной дистанции; отмена кабинетной системы; организация перемен между уроками в разное время для разных классов; ежедневный замер температуры у учащихся при входе; влажная уборка после каждой перемены, между сменами, подсменами в коридорах, рекреациях, холлах и других помещениях, дезинфекция выключателей, дверных ручек, поручней, перил, лестничных маршей, подоконников; функционирование медицинских кабинетов и изоляторов; разметки в коридорах на полу для движения обучающихся в одном направлении, один вход для приема детей, другой - для ухода детей после занятий", - сказала Ляззат Жылкыбаева.

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