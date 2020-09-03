В полиции Мангистауской области проверили информацию об орском маньяке

Актау. 2 сентября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали распространенную в СМИ информацию об орском маньяке, передает Kazakhstan Today.
Сегодня в СМИ была опубликована статья "Один из самых опасных маньяков России может затаиться в Казахстане". В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что все учреждения были проверены и данная версия не подтверждается, сообщает Polisia.kz.
Вместе с тем руководство департамента взяло данную информацию на контроль.
Просим жителей и гостей области не поддаваться панике и верить только официальной информации", - обратились к гражданам полицейские.
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