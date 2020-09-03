Новая дорога и мост станут доступны акмолинским автолюбителям

Кокшетау. 2 сентября. Kazakhstan Today - В регионе проводится целенаправленная работа по поддержанию в должном состоянии транспортных коммуникаций. Ремонтировать будут автодороги как местного значения в городах и районах, так областного и республиканского значения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики региона, на решение этих задач ориентировано внимание местной власти.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, запланировано отремонтировать более 600 километров дорог местного значения и улично-дорожной сети.

Облик административного центра региона вскоре дополнит четырехполосная дорога и мост, проходящий через реку Кылшакты вдоль озера Копа.

Ремонтные работы ведутся от проспекта Абылай-хана до старого аэропорта. На сегодня подготовительные работы и перенос инженерных коммуникаций, устройство самого моста и нижних слоев асфальтобетонного покрытия практически полностью выполнены. Осталось завершить установку освещения и укладку верхнего слоя щебёночно-мастичного асфальтобетона.

На сегодня порядка 75-80% работы по строительству дороги завершены, а реконструкция моста готова на 95%", - рассказал инженер подрядной организации "ТОО "Кокшетауавтодор" Виталий Люлевич.

К слову, договор с подрядчиком был заключен до 2021 года, но, благодаря ускоренным темпам работы, новая дорога протяженностью 3,1 километра станет доступна кокшетауским автолюбителям уже этой осенью.

Напомним , на территории области находятся 18 924 километров автодорог общего пользования, из них: 455 километров международного и 1749 километров республиканского значения, 2684,3 километра областного, 3497,1 километра районного значения, 6218,7 километра - улицы населенных пунктов и 4322 километра - хозяйственные дороги. По результатам комплексных обследований дорог и дорожных сооружений с начала года наказаны 103 должностных лица в Акмолинской области за невыполнение требований по содержанию автодорог, выдано 1199 предписаний на их устранение".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства