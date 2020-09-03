Новая дорога и мост станут доступны акмолинским автолюбителям

Как сообщает управление внутренней политики региона, на решение этих задач ориентировано внимание местной власти.
По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, запланировано отремонтировать более 600 километров дорог местного значения и улично-дорожной сети.
Облик административного центра региона вскоре дополнит четырехполосная дорога и мост, проходящий через реку Кылшакты вдоль озера Копа.
Ремонтные работы ведутся от проспекта Абылай-хана до старого аэропорта. На сегодня подготовительные работы и перенос инженерных коммуникаций, устройство самого моста и нижних слоев асфальтобетонного покрытия практически полностью выполнены. Осталось завершить установку освещения и укладку верхнего слоя щебёночно-мастичного асфальтобетона.
На сегодня порядка 75-80% работы по строительству дороги завершены, а реконструкция моста готова на 95%", - рассказал инженер подрядной организации "ТОО "Кокшетауавтодор" Виталий Люлевич.
К слову, договор с подрядчиком был заключен до 2021 года, но, благодаря ускоренным темпам работы, новая дорога протяженностью 3,1 километра станет доступна кокшетауским автолюбителям уже этой осенью.
Напомним, на территории области находятся 18 924 километров автодорог общего пользования, из них: 455 километров международного и 1749 километров республиканского значения, 2684,3 километра областного, 3497,1 километра районного значения, 6218,7 километра - улицы населенных пунктов и 4322 километра - хозяйственные дороги. По результатам комплексных обследований дорог и дорожных сооружений с начала года наказаны 103 должностных лица в Акмолинской области за невыполнение требований по содержанию автодорог, выдано 1199 предписаний на их устранение".
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