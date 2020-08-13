В Акмолинской области за ненадлежащие дороги наказали более ста должностных лиц

Кокшетау. 12 августа. Kazakhstan Today - За ненадлежащие дороги и сооружения в Акмолинской области наказаны 103 должностных лица, передает Kazakhstan Today.

На территории области находятся 18 924 километров автодорог общего пользования, из них: 455 километров международного и 1749 километров республиканского значения, 2684,3 километра областного, 3497,1 километра районного значения, 6218,7 километра - улицы населенных пунктов и 4322 километра - хозяйственные дороги. По результатам комплексных обследований дорог и дорожных сооружений с начала года наказаны 103 должностных лица в Акмолинской области за невыполнение требований по содержанию автодорог, выдано 1199 предписаний на их устранение", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В зоне внимания полицейских не только состояние дорожного полотна, но и всех элементов дорожной инфраструктуры: светофоров, знаков, разметки. Исполняя предписания стражей порядка об устранении недостатков, соответствующие организации помыли, покрасили, выпрямили свыше 200 дорожных знаков. Там, где их закрывали ветви, растительность была подрезана.

Приведены в надлежащее состояние более 116 загрязнившихся светофоров. Наносится и обновляется дорожная разметка, проводится ямочный ремонт. Кокшетау обзавелся несколькими новыми пешеходными переходами после того, как полицейские направили местным исполнительным органам 122 предложения по развитию дорожной инфраструктуры", - рассказали в пресс-службе.

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