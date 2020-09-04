В Алматинской области состоялось открытие современного общежития для студентов

Талдыкорган. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане состоялось торжественное открытие современного общежития, которое вмещает в себя 288 студентов, передает Kazakhstan Today.

Новый студенческий дом имеет комфортабельные условия для жизни. В современном общежитии есть библиотека, читальный зал, кинотеатр, спортивная площадка и спортивный зал.

Мы очень долго думали насчет того, что сделать со зданием, которое пустовало на протяжении нескольких лет. И вот после длительных переговоров было решено выкупить и превратить его в дом для студентов. На территории области это первое общежитие гостиничного типа. И это хорошая возможность для студентов. Ведь здесь устроено все для комфортного проживания и самореализации. Помимо этого высококлассного общежития, в рамках поручения Елбасы о решении жилищного вопроса студентов", - сказал аким Алматинской области Амандык Баталов в ходе церемонии открытия.

Это здание очень сложно назвать общежитием, потому что продуманы все аспекты для жизнедеятельности студентов: парк, отдельные поля для волейбола, футбола и баскетбола и места для игры в настольный теннис. Есть даже стоянки для легковых автомобилей.

А рядом с общежитием находятся набережная, крупный торговый центр города "Сити Плюс" и парк ветеранов.

Надеемся, что студенты Жетысуского университета проведут счастливые и беззаботные студенческие дни на территории кампуса, получат качественное образование и будут работать во благо страны. Мы верим, что студенческий городок, который станет одним из самых живописных районов нашего города, - это залог светлого будущего", - отметил ректор университета Куат Баймырзаев.

Вид здания очень вдохновляет: остекленные балконы, установлена система охлаждения. Даже форма общежития отличается, она представляет собой круг. У объекта есть колонны, и стены залиты монолитным железобетоном, что делает его похожим на отель, нежели на дом студентов. Теперь студенческий городок украшает восточную часть города Талдыкоргана.

Как отметили присутствующие на церемонии открытия, общежития такого масштаба они не видели ни в одном из городов нашей страны.

По словам исполнительного директора ассоциации президентской стипендии "Болашак" Лауры Демесиновой, общежитие является грандиозным объектом и теперь возлагается большая надежда на молодежь.

Стоит отметить, что на данный момент в целях исполнения обращении "5 социальных инициатив президента" в Алматинской области достраивается еще 3 общежития для студентов колледжей Талдыкоргана, Талгарского и Каратальского районов.

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