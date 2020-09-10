В МОН ответили на критику о неорганизованном начале учебного года

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today – По словам вице-министра образования и науки РК Шолпан Кариновой информация о неорганизованном начале учебного года не соответствует действительности, передает Kazakhstan Today.

По словам вице-министра образования и науки РК, более 70% учащихся казахстанских школ занимаются в дистанционном формате. Порядка 3 тыс. школ работают в штатном режиме, это 43% об общего количества учебных заведений. Во всех школах открыты дежурные классы. В них занимаются 547 тыс. учеников начальной школы. 60% - первоклассники.

Когда появляется информация о неорганизованном начале учебного года, это недостоверная информация. Нельзя умалять труд полумиллиона учителей страны. Более 2 млн уроков в день проводят они", - заявила Каринова на брифинге в СЦК, отметив, что есть определённые проблемы.

Она подчеркнула, что нуждающимся учащимся раздали 435 тыс. компьютеров.

Первые две недели идут организационные вопросы, составляется тарификационный список, утверждаются рабочие учебные планы, расписание уроков. И этот год не исключение. Мы видим, что в соцсетях говорят, что уроки срываются. Да. Из двух миллионов уроков, два урока имели такие негативные вторжения посторонних лиц. Мы с педагогами проводим работу по обучению. Призываем быть бдительными, закрывать за собой "кабинеты" в ZOOM после онлайн-уроков. Хотим сказать, что будем стараться не допускать впредь таких случаев", - цитируют вице-министра в СЦК.





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