МЦРИАП предлагает казахстанцам обсудить законопроект по инновационному и научно-техническому развитию РК

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанцы могут принять участие в обсуждении законопроекта по инновационному и научно-техническому развитию страны, передает Kazakhstan Today.

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработан законопроект, касающийся инновационного и научно-технического развития страны.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инновационного и научно-технического развития" направлен на повышение инновационной активности в стране, а также выработку эффективной экосистемы поддержки отечественных разработчиков. По мнению экспертов, для того, чтобы поддержка инноваций вышла на качественного новый уровень, важно актуализировать действующие нормы, касающиеся стимулирования и поощрения инновационной деятельности. При этом обязательными критериями являются применение в работе международных подходов и усиление координации государственной инновационной политики", - сообщает пресс-служба МЦРИАП.

Отмечается, что в случае принятия норм проекта основные изменения и новшества будут реализованы в таких областях, как формирование технологических платформ, развитие корпоративных инноваций, рынка венчурного капитала, стимулирование стартапов и инновационных компаний, повышение эффективности коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и институциональное усиление реализации государственной политики.

В разработке законопроекта, уже одобренного протоколом заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, приняли участие десятки представителей экспертного сообщества, в результате чего были сформированы порядка 160 законодательных норм.

Эти нормы размещены на портале "Открытые данные", чтобы казахстанцы могли принять участие в их обсуждении. Предложения по законопроекту будут приниматься через портал до 15 сентября. С концепцией законопроекта можно ознакомиться здесь ", - говорится в сообщении.

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