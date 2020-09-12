МИОР опубликовало рекомендации для журналистов, присутствующих на мирных собраниях

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Министерство информации и общественного развития Казахстана разработало рекомендации для журналистов, присутствующих на мирных собраниях, передает Kazakhstan Today.

В МИОР напомнили, что 28 августа 2020 года введен в действие приказ министра информации и общественного развития РК от 14 августа 2020 года № 279 "Об утверждении правил деятельности журналиста (представителя средства массовой информации), присутствующего на мирных собраниях, форм отличительных знаков журналиста".

Правила определяют порядок взаимодействия СМИ с местными исполнительными органами, организаторами и участниками, в частности предусмотрены следующие основные положения:

1) для обеспечения профессиональной деятельности журналиста (интервьюирование, брифинги), местный исполнительный орган принимает меры по обеспечению журналистов оперативным пресс-центром для СМИ, а также участие своего представителя во время проведения мирного собрания;

2) устанавливаются единые требования к оперативному пресс-центру для СМИ;

3) устанавливаются формы отличительных знаков.

Оперативный пресс-центр организовывается в двух случаях:

1) если предполагаемое заявленное количество участников мирного собрания превышает 200 человек;

2) по запросу средств массовой информации, направляемому в местный исполнительный орган.

Также важно отметить, что оперативный пресс-центр должен соответствовать следующим условиям:

1) ограничение лентой;

2) обеспечение достаточной видимости для произведения фото-, видеосъемки и получения интервью;

3) обеспечение электроснабжением;

4) обеспечение безопасности журналистов посредством незамедлительного реагирования сотрудников органов внутренних дел в случае угрозы жизни и здоровью.

Кроме того, в целях сопровождения журналистов к оперативному пресс-центру, содействия журналистам в получении интервью, комментариев у организаторов и участников мирного собрания, разъяснения мер, направленных на обеспечение безопасности журналистов, местный исполнительный орган обеспечивает участие своего представителя во время проведения мирного собрания.

Необходимость ношения отличительных знаков журналиста предусмотрена в первую очередь в целях обеспечения безопасности, а также идентификации журналистов во время проведения мирного собрания.

Для освещения процесса мирного собрания журналисту достаточно иметь хотя бы один из предложенных отличительных знаков (жилет, нарукавная повязка, наклейка). При этом другие способы идентификации журналиста (наличие бейджиков и т.п.) не являются отличительными знаками.

В ведомстве отметили, что отличительными знаками СМИ или журналисты обеспечиваются самостоятельно.

Важно отметить, что журналист с ясно видимыми отличительными знаками имеет право свободно передвигаться как на территории оперативного пресс-центра, так и за его пределами", - добавили в МИОР.

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