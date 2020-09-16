Казахстан возобновляет авиасообщение с Кыргызстаном

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Авиасообщение Казахстана и Кырыгызстана возобновляется с 20 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения с 20 сентября 2020 года возобновляются международные полеты в Кыргызстан.

По данным Комитета гражданской авиации МИИР РК, полеты между странами будут выполняться авиакомпанией "Эйр Астана" по маршруту Алматы - Бишкек с частотой 2 рейса в неделю (вторник, воскресенье).

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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