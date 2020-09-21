Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с Днем города

Алматы. 20 сентября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям города, передает Kazakhstan Today.

Он поздравил алматинцев с Днем города, напомнил про пандемию и отметил, что пышных торжеств не будет.

Уважаемые алматинцы! Этот День города мы отметим без пышных торжеств и празднеств. Все мероприятия проходят онлайн. Пандемия научила нас осторожности, соблюдению мер санитарной безопасности, готовности к новой возможной волне.

За этот период мы стали больше ценить радость общения с близкими, внимательнее относиться к родным. Мы по-новому взглянули на работу врачей и учителей, полицейских и военнослужащих. Низкий поклон им. Алматинцы как всегда проявили свои лучшие качества, показав силу воли, выдержку, сплоченность.

Поздравляю вас, дорогие горожане, с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье! С днем рождения, любимый город!" - написал Сагинтаев в Instagram.

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