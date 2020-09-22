На большей части территории Казахстана пройдут дожди

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 21 сентября 2020 года пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана сохраняет влияние северо-западный циклон, с которым пройдут дожди, местами с грозами, лишь в восточной части страны - погода без осадков. Местами по РК ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в центральной части шквал, на юго-востоке - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывов до 23 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ветер 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Карагандинской области ожидается местами гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду.

В Атырауской, Павлодарской, днем в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области порывы 23 метра в секунду.

В Кызылординской области днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами с пыльной бурей.

В Туркестанской области местами ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами гроза.

В Жамбылской области местами туман, днем гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

На большей части Карагандинской области, местами в Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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