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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

21.09.2020
Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 22-24 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

В предстоящие три дня на погоду большей части территории Казахстана будет оказывать влияние высотная ложбина, с которой ожидаются усиление ветра, понижение температуры воздуха, дожди. На севере страны в середине недели возможен дождь с переходом в снег", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
Лишь на западе республики ожидается прекращение осадков. 

 

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