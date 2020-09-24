Полиция Казахстана переходит на сервисный подход обеспечения общественной безопасности

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Полиция Казахстана переходит на сервисную модель, передает Kazakhstan Today.

Сейчас в Казахстане проходит создание своей национальной модели. Мы исходим из того, что полиция - это служба, которая помогает и решает проблемы граждан. Для перехода на сервисный формат обеспечения общественной безопасности с прошлого года в Карагандинской области начат пилотный проект. Его цель - установление партнерских отношений с местным сообществом в вопросах обеспечения общественной безопасности. В ближайшее время такой же проект начнет действовать в столице", - сказал начальник департамента кадровой политики МВД Айдар Сайтбеков в ходе обсуждения вопроса работы полиции в новых условиях, прошедшего на базе Алматинской академии МВД.

В международной практике сервисная полиция означает общественно ориентированный подход в деятельности полиции - стиль управления, организационная стратегия, направленные на решение проблем и партнерство с обществом.

В рамках этой стратегии полиция ориентируется на проактивную модель работы, ориентированную на тесное взаимодействие с обществом, совместное решение вопросов безопасности с учетом мнения населения об эффективности полицейской службы и приоритетности вопросов безопасности жителей, проживающих на конкретной территории. Полицейская деятельность, ориентированная на сервис, - это модель, которая позволяет полиции и обществу применять новые методы сотрудничества для решения проблемы преступности, обеспечения правопорядка и безопасности. Она базируется на двух ключевых компонентах: изменение методов и практики полиции и принятии мер для налаживания конструктивных взаимоотношений между полицией и обществом. Суть данной модели заключается в том, чтобы члены общества активно участвовали в процессе выявления проблем безопасности. В рамках вовлечения граждан происходит расширенное видение по предотвращению правонарушений и борьбе с преступностью, что влечет за собой внесение глубоких изменений в деятельности всей полиции", - разъяснили в пресс-службе МВД.

Для достижения эффективности данный подход подразумевает целенаправленную поддержку как со стороны всех служб полиции, так и со стороны общественности, которая видит результаты взаимодействия и своей роли в данном процессе.

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