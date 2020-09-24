Казахстан предоставил зеленый коридор для транзитного проезда кыргызстанцев из России

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудник посольства Кыргызстана в России организовывает проезд кыргызстанцев из Башкортостана в Соль-Илецк для дальнейшего пересечения российско-казахской границы, передает Kazakhstan Today.

После прохождения границы граждан Кыргызстана разместят по автобусам для следования в сторону казахско-кыргызской границы. Из-за большого числа желающих выехать перевозить их будут в два этапа днем 24 и 25 сентября", - проинформировали в МИД Кыргызстана.

Акция является разовой, российско-казахская граница остается закрытой для самостоятельного и произвольного пересечения отдельными гражданами Кыргызстана, сообщает 24.kg

Отмечается, что на российско-казахстанской госгранице находятся более 3 тысяч 200 кыргызстанцев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства