Казахстанцы до середины декабря освобождены от регистрации в России

Москва. 24 сентября. Kazakhstan Today - Президент Российской Федерации Владимир Путин внёс изменения в свой указ от 18 апреля 2020 года "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", передает Kazakhstan Today.

Согласно указу, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекает срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет.

На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены", - пояснили в посольстве РК в РФ.

Вышеуказанными изменениями также разрешается выезд граждан РК из России в Казахстан по просроченным паспортам или удостоверениям личности, если срок их действия истек после 14 марта 2020 года, но без транзита через третьи страны.

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