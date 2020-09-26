В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидаются осадки

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 25 сентября 2020 года сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
На севере и востоке республики с прохождение атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки преимущественно дождь. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Кызылординской области ожидается усиление ветра, ночью местами до 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами пыльная буря.
В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду, ночью и утром местами – туман.
В Павлодарской, Карагандинской областях местами туман.
В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем в Атырауской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области с пыльной бурей.
В Кызылординской области на поверхности почвы местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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