В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидаются осадки

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 25 сентября 2020 года сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

На севере и востоке республики с прохождение атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки преимущественно дождь. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ожидается усиление ветра, ночью местами до 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами пыльная буря.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-25 метров в секунду, ночью и утром местами – туман.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами туман.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Атырауской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области с пыльной бурей.

В Кызылординской области на поверхности почвы местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, местами в Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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