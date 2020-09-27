В КНБ прокомментировали пропуск граждан Туркменистана через границу

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана прокомментировал распространенную в СМИ информацию о тайном пересечении границы гражданами Туркменистана, передает Kazakhstan Today.

25 сентября 2020 года в новостном интернет портале Centralasia.media опубликована информация "35 застрявших в Казахстане граждан Туркменистана тайно вернулись на родину, - СМИ". В сообщении говорится, что 35 туркменских женщин якобы тайно возвратились в Туркменистан: "Через туркменско-казахскую границу на контрольно-пропускном пункте "Гарабогаз" неясным способом смогли перебраться 35 женщин - гражданок Туркменистана, которые застряли в Казахстане из-за пандемии СОVID-19. В настоящее время они находятся на карантине в инфекционном отделении поселковой больницы в Гарабогазе (бывший Бекдаш). Однако официально граница остается закрыта", - сообщает пресс-служба КНБ РК.

При этом отмечается, что автор статьи со ссылкой на Пограничную службу КНБ сообщил, что граница остается закрытой и никого через нее не пропускали. Однако, по информации КНБ, это не соответствует действительности.

Пресс-служба КНБ официально сообщает, что с марта 2020 года в связи с КВИ Туркменской стороной в одностороннем порядке прекращен пропуск через государственную границу лиц и транспортных средств. С казахстанской стороны пункт пропуска не закрывался. В соответствии с официальным обращением консульства Туркменистана в РК (Актау) 22 сентября 2020 года в пункте пропуска "Темир баба" было оформлено на выезд из РК 42 гражданина Туркменистана (мужчин - 12, женщин - 28, детей - двое)", - объяснили в пресс-службе комитета.

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