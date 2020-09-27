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В Алматы установят дополнительные светофоры

26.09.2020 12394

Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы ведутся работы по модернизации Автоматизированной системы дорожного движения (АСУДД) с подключением к системе 93 светофорных объектов, передает Kazakhstan Today.

В 2021 году к автоматизированной системе дорожного движения планируется подключить 357 светофорных объектов.

"Данная система обеспечит регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени, с учетом фактической интенсивности движения по направлениям, подсчетом статистики движения транспорта, работой табло обратного отсчета времени в адаптивном режиме, приоритетным пропуском специализированного транспорта. По завершении второго этапа система позволит изменять транспортные потоки с учетом абсолютного, либо фиксированного (по выбору) приоритета общественного транспорта и машин оперативных служб. Кроме того, указанная система позволит считывать нагрузку на перекрестках в режиме реального времени и изменять транспортные потоки", - сказал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов на совещании по вопросам совершенствования улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения в Алматы.

Кроме того, в городе разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 30 светофорных объектов и 70 регулируемых пешеходных переходов, а также оснащение 70 нерегулируемых пешеходных переходов LED-освещением и строительство 14 светофорных объектов с адаптивным управлением.

Основываясь на анализе ДТП, административная полиция Алматы предлагает установку дополнительной секции на следующих светофорных объектах: проспект Абая - улица Тлендиева, проспект Абая - улица Тургут Озала, проспект Райымбека - улица Емцова, проспект Рыскулова - улица Жангельдина.

По данным департамента полиции, по итогам восьми месяцев текущего года в результате принятых мер количество ДТП с пострадавшими снижено на 40,1%, количество погибших при ДТП - на 42,3%.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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