В Алматы раньше времени начался отопительный сезон

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева принято решение о начале отопительного сезона с сегодняшнего дня, 28 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов, передает Kazakhstan Today.

По данным управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города, городские сети и системы теплоснабжения готовы на 100%.

В соответствии с поручением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, в первую очередь будут подключены социальные объекты. Подача тепла в детские сады, школы, объекты здравоохранения будет осуществлена на полную мощность с сегодняшнего дня. Жилые дома будут подключены к теплоснабжению в течение текущей недели", - сообщил Мукажанов.

По его данным, всего в городе насчитывается 444 объекта образования, 133 объекта здравоохранения и 8024 многоквартирных жилых дома, которые подключены к центральному отоплению.

Отопительный сезон в городе обычно начинался после 15 октября, когда среднесуточная температура воздуха держалась ниже 8 градусов тепла в течение трех дней", - уточнил пресс-секретарь.

По данным "Казгидромета", в Алматы и области в октябре текущего года среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 6-12 градусов тепла.

В первой декаде октября ожидается понижение температуры воздуха ночью от 8-13 до 3-8 градусов тепла, на юге - до 11 градусов тепла, в горных и предгорных районах от 0-5 тепла до 0-5 мороза, днем от 23-28 тепла до 10-15 тепла, на юге от 32 градусов тепла до 20 градусов тепла. Затем повышение температуры воздуха ночью до 8-13 градусов тепла, в горных и предгорных районах до 3 градусов тепла, днем до 23-28 градусов тепла, на юге 32 градуса тепла. В конце декады ожидается понижение температуры воздуха.

Во второй декаде октября ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0-5 тепла до 8-13 градусов тепла, в горных и предгорных районах от 3-8 мороза до 2 мороза - 3 тепла, днем от 8-13 градусов тепла, в горных и предгорных районах от 3 до 13-18 тепла, на юге 21 градус тепла.

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