В Алматы увеличат число светофоров с дополнительными поворотами

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы увеличат число светофоров с дополнительной секцией для поворотов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, ведомство провело комплексный анализ состояния безопасности дорожного движения по городу за последние 10 лет. Установлены наиболее аварийно опасные места и участки автодорог, информация о которых вместе с предложениями по совершенствованию и топографической схемой были направлены в акимат.

Несмотря на высокую концентрацию населения и транспортных средств, уровень аварийности остаётся самым стабильным в стране с устойчивой тенденцией снижения тяжести последствий ДТП. Анализ аварийности прошлых лет показал актуальность проблемы конфликтных ситуаций при проезде перекрестков с левыми поворотами, так как приоритет отдавался движению транспортного потока в прямом направлении, а вопросы поворотов транспортных средств остаются на втором плане. Однако наибольшее число ДТП совершается на перекрёстках, особенно при поворотах, что реализуется светофорным регулированием", - сообщил начальник департамента полиции Канат Таймерденов.

Он уточнил, что на сегодняшний день в городе функционируют 452 светофорных объекта, 359 из них работают в автоматическом режиме, еще 93 - локальные, 78 (или 17,2%) имеют дополнительную секцию, в том числе с расщепленной фазой, что в полной мере ещё обеспечивает безопасность дорожного движения.

Кроме того, как отметил начальник ДП, организовано 9 бесконфликтных обособленных разворотных полос - до перекрёстков (по улице Шаляпина - 2, по проспекту Райымбека - 2, по проспекту Рыскулова - 2, по улице Алтынсарина - 2, по Кульджинскому тракту - 1). Вместе с тем нанесены линии дорожной разметки 1.7, указывающие траекторию направления движения на 23 перекрестках, имеющих сложную конфигурацию.

Дополнительные фазы для поворота планируется установить на светофорных объектах на перекрестках: проспект Абая - улица Тлендиева; проспект Абая - улица Тургута Озала; проспект Райымбека - улица Емцова; проспект Рыскулова - улица Жангильдина; проспект Сейфуллина - улица Шевченко; проспект Сейфуллина - проспект Абая.

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