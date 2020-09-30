Гемодиализный центр открылся в поселке Карагандинской области

Караганда. 29 сентября. Kazakhstan Today - Гемодиализный центр открылся в посёлке Топар Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области государственно-частное партнёрство помогает развивать здравоохранение. Гемодиализные центры были открыты два года назад в Сарани, Жанааркинском районе, в прошлом году - в Сатпаеве. Аналогичные проекты по государственно-частному партнёрству реализуют в Осакаровском районе и Каркаралинске. Всего по области будут действовать 13 гемодиализных центров.

Новый гемодиализный центр открылся в посёлке Топар Абайского района на базе Центральной районной больницы. Теперь пациенты с хронической почечной недостаточностью могут получать жизненно необходимую процедуру в доступности от дома. Подобные центры действуют в других регионах области.

На учёте в Абайском районе состоят 20 пациентов с хронической почечной недостаточностью. Мощность центра - до 15 приёмов в сутки. Раньше за получением процедуры сельские жители вынуждены были каждую неделю по два-три раза ездить в областной центр. Теперь такая необходимость отпала", - сказала региональный директор Центра гемодиализа Жулдыз Нурсеитова.

В центре работают 7 сотрудников. Все они прошли соответствующее обучение.

Уже пять лет получаю данное лечение. Конечно, мы рады, что для нас открыли такой центр в Топаре. Раньше приходилось ездить на попутках в Караганду, Темиртау и Шахтинск. А теперь услуга появилась поблизости от дома", - поделилась жительница села Красная поляна Олеся Аринишкина.

За 9 месяцев 2020 года частные инвесторы вложили в здравоохранение области около 2 млрд тенге. За это время были открыты Детский реабилитационный центр и три поликлиники. До конца года планируется открытие ещё ряда объектов в Караганде, Темиртау, Шахтинске, Балхаше, Жезказгане и Сатпаеве.

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