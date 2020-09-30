В Казахстане упросили процедуру бронирования очереди в ЦОН

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанцы могут забронировать очередь в ЦОН и СпецЦОН со своих смартфонов, передает Kazakhstan Today.

Забронировать или перебронировать очередь в ЦОН и СпецЦОН пользователи могут прямо в приложении eGovMobile. Для этого нужно выбрать ближайший по расположению ЦОН/СпецЦОН и удобные для посещения дату и время.

По словам председателя правления АО "Национальные информационные технологии" Асета Турысова, максимальное упрощение процесса бронирования очереди в ЦОН было главной целью в реализации данной услуги.

Мы понимаем, что у наших пользователей не всегда есть доступ к компьютеру и забронировать очередь через приложение удобнее и быстрее всего, поэтому было принято решение вывода услуги в приложение", - отметил Турысов.

Чтобы воспользоваться услугой, в разделе "Специальные услуги", необходимо выбрать "Бронирование очереди в ЦОН".

Если гражданину нужно получить более одной услуги, необходимо, выбирая цель посещения, отметить пункт "Оптовая подача". Тогда за одно посещение казахстанцы могут получить до трех услуг. В таком случае на гражданина будет выделено больше времени при бронировании.

Кроме того, в приложении граждане могут проверить свои соцотчисления, воспользовавшись новой услугой "Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений". Справку можно получить за пару минут. А в разделе "Правовая помощь" можно получить копии документов из архива, выбрав услугу "Получение архивных справок и/или копий архивных документов из Специального государственного архива Министерства внутренних дел Республики Казахстан".

Отмечается, что в приложении реализованы более 70 самых востребованных услуг электронного правительства и 6 видов цифровых документов.

Мобильное приложение eGovМobile доступно к скачиванию в GooglePlay и AppStore.

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