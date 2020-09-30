В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Туркестанской и Кызылординской областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

30 сентября, 1-2 октября в Жамбылской области местами ожидается туман, пыльная буря, северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду, 30 сентября порывы 23 метра в секунду. Ночью и утром 30 сентября, 1-2 октября местами сохраняются заморозки, 1-3 градуса", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

30 сентября в Карагандинской области местами ожидается ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, завтра в Костанайской области местами ожидается туман.

Ночью и утром 30 сентября в Акмолинской области местами ожидается туман.

В Туркестанской области в среду местами ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду.

Днем 30 сентября в Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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