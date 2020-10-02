В Акмолинской области продолжается ремонт объектов здравоохранения

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Кокшетау. 1 октября. Kazakhstan Today - Предоставление качественной медицинской помощи - одна из главных задач отрасли здравоохранения. Важную роль в процессе предоставления услуг занимает обновленная инфраструктура, передает управление внутренней политики, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в регионе заметно растет количество отремонтированных больниц и поликлиник, обновляется медицинская техника. Так, в рамках программы "Дорожная карта занятости" и "Ауыл - Ел бесігі" до конца года завершится ремонт 9 объектов в Астраханском, Егиндыкольском, Аршалынском, Жаксынском, Сандыктауском районах и в областном центре. Кроме того, для улучшения первичной медико-санитарной помощи осуществляется строительство 6 объектов: онкологической поликлиники в областном центре, поликлиники в селе Косшы, врачебных амбулаторий в селах Караоткель, Софиевка и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды в Целиноградском района, а также врачебной амбулатории в Шортандинском районе.

Строящаяся онкологическая поликлиника в областном центре предусмотрена для оказания консультативно-диагностической помощи пациентам с подозрением на злокачественные новообразования, а также лицам, состоящим на диспансерном учете.

Сегодня проводятся внутренние отделочные работы. С 1 по 4 этажи - на стадии завершения, также ведутся работы по благоустройству.

По словам директора Многопрофильной областной больницы Нурлана Жарова объект будет сдан в эксплуатацию в декабре этого года.

На первом этаже будет располагаться справочная и регистратура, лаборатория, КТ и МРТ кабинеты; на втором этаже рентген-кабинеты, УЗИ и функциональной диагностики, на третьем этаже кабинеты приёма специалистов, эндоскопический блок и малая операционная и на четвёртом этаже также кабинеты приёма, кабинет ЛФК и конференц-зал", - рассказал главный врач.

Ранее сообщалось об успешной реализации государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" в Акмолинской области.

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