Программой "Енбек" до конца года будут охвачены более 9 тысяч акмолинцев

Кокшетау. 30 сентября. Kazakhstan Today - Государственная программа продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" успешно реализуется в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики со ссылкой на управление координации занятости и социальных программ, в этом году программой планируется охватить 9329 безработных и самозанятых граждан региона.

Только по первому направлению с 1 сентября в колледжи области поступили 1190 выпускников школ, краткосрочное профессиональное обучение прошел 731 человек. Это большая поддержка для населения", - подчеркнули в ведомстве.

Положительную оценку среди населения получило и второе направление - проект "Бастау бизнес" и выдача грантов. Так, с начала в области основам предпринимательства обучились 1323 человека, выдано 586 грантов.

Многодетная мать Гульнур Кудабаева из Аршалынского района рассказала, как благодаря программе воплотила в жизнь свою мечту.

В 2019 году в рамках первого направления программы я обратилась в местный Центр занятости населения и была направлена в учебный центр "Специалист", где прошла курсы кондитера. После окончания курсов сразу подала заявку на получение государственного гранта, где мой проект был одобрен. Сегодня мое "Семейное кафе" успешно работает, а также мы занимаемся изготовлением кондитерских изделии с доставкой", - поделилась участница.

Третье направление предоставило возможность более 4500 безработным акмолинцам независимо от возраста и квалификации найти работу.

Одна из них - Лада Накова, жительница Жаксынского района. После окончания учебы в областном центре долгое время не могла найти работу. Обратившись в акимат, была направлена на молодежную практику в "Аппарат акима Запорожского сельского округа", где после завершения молодежной практики продолжила карьеру.

Реализация программы завершится в следующем году.

Напомним , в рамках госпрограмм ведется благоустройство сел Акмолинской области.

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