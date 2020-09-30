В рамках госпрограмм ведется благоустройство сел Акмолинской области

Кокшетау. 29 сентября. Kazakhstan Today - Ряд населенных пунктов Буландинского района Акмолинской области преобразовывается благодаря госпрограммам, передает Kazakhstan Today.

Ряд населенных пунктов Буландинского района, благодаря госпрограммам сейчас преобразовывается", - сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Так, по программе "Ауыл - Ел бесігі" для создания комфортной среды проживания, развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры, социальной сферы в Капитоновском сельском округе района проведены масштабные работы по благоустройству села.

На протяжении многих лет жителей села Капитоновка волновал вопрос качественной питьевой воды. В данное время для снабжения качественной питьевой водой населения и стабильной подачи воды на хозяйственно-питьевые, производственные нужды проводится реконструкция системы водоснабжения. Работы завершатся до конца года, что позволит обеспечить водоснабжением 340 жилых домов населенного пункта", - пояснили в акимате Буландинского района.

Также в этом году в селе проведен средний ремонт 4 километров дорог с укладкой асфальта, установлено новое уличное энергосберегающее освещение, которое позволит сократить затраты бюджета села в несколько раз. Уже проведен монтаж 102 опор на улицах, после оформления документации по подключению фонарей, село получит освещение.

Большой радостью для сельчан стало благоустройство спортплощадки", - рассказали в ведомстве.

Теперь здесь имеется воркаут-площадка с тортановым покрытием, брусья, турники, футбольное мини-поле с искусственным покрытием.

С появлением новой спортивной площадки открывается возможность для наших детей заниматься спортом и играть в футбол на свежем воздухе. Радует и то, что в селе появились дороги, уличное освещение", - отметил житель села Капитоновка Анатолий Тертов.

В УВП также отметили, что в рамках программы "Дорожная карта занятости - 2020" в селе проведен ремонт мягкой кровли здания средней школы и капитальный ремонт отопительной системы сельского дома.

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