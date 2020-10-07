Вдоль республиканских автотрасс начали установку "электрических пастухов"

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане на автодорогах республиканского значения устанавливаются ультразвуковые приборы для отпугивания животных и электрические ограждения "Электрический пастух", передает Kazakhstan Today.

Работы начались в Мангистауской области, где филиал Казахавтодора установил 3 тыс. погонных метров ограждений вдоль участка 723-726 километров автодороги Доссор - Кулсары - Бейнеу - Сай Утес - Шетпе - Жетыбай - Актау. Ограждения находятся под напряжением в 12 вольт, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Также ограждения "Электрический пастух" будут установлены в других регионах страны.

В ведомстве отметили, что выход безнадзорного домашнего скота на автодороги является большой проблемой. Только за первую половину текущего года зафиксировано 16 ДТП при наезде на животных, в которых два человека погибли и 33 пострадали. В прошлом году за 6 месяцев было зафиксировано 23 случая ДТП, в которых пострадали 29 и погибли 7 человек.

Усугубляет проблему воровство сеточных ограждений вдоль республиканских дорог.

Особенно опасен выход домашнего скота на дороги в ночное время, когда видимость на трассах понижается, а на животных не надевают светоотражающие ленты. Во время проведения обходов дорожным рабочим приходится лично отгонять скот от дороги на безопасное расстояние.

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