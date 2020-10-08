Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 8-10 октября, передает Kazakhstan Today.

Северный циклон, вызвавший дождь с переходом в снег на северной и восточной половине страны, продолжит оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана. Здесь сохранятся осадки, туман, гололед, порывистый ветер. Однако в тыл циклону смещается очередной антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха в большинстве областей страны", - сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, лишь на западе ожидается по-осеннему теплая погода.

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