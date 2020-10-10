В Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - Расширенная ярмарка сельхозтоваропроизводителей Алматинской области пройдет в эти выходные в Алматы, передает Kazakhstan Today.

10-11 октября 2020 года в Алматы состоятся первые в этом году расширенные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба акима города.

В ведомстве рассказали, что открыть новый сезон приедут сельхозтоваропроизводители из городов Талдыкоргана, Капшагая, Текели и 17 районов Алматинской области. Кроме того, в ярмарке также примет участие АО "НК "СПК "Жетысу".

Мероприятия будут проходить сразу в двух районах города с 08.00 до 17.00: на площади Астана (от проспекта Абылай хана до проспекта Н. Назарбаева) и на территории концертного зала "Алатау" (микрорайон Нуркент, 6)", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что алматинцам и гостям города будет предложено более 50 наименований продукции общим объемом свыше 400 тонн:

- мясная продукция - 60 тонн;

- плодоовощная продукция - 180 тонн;

- молочная продукция - 21 тонна;

- рыбная продукция - 16,2 тонны;

- прочая продукция - 126 тонн.

Стоимость продуктов питания ниже среднерыночной на 10-15%", - подчеркнули в акимате.

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся с целью обеспечения горожан качественной и разнообразной продукцией по доступным ценам.

В ближайшее время подобные мероприятия в Алматы также планируется провести с участием Жамбылской и Туркестанской областей.

Дополнительно сообщаем, что на объекты распространяются строгие требования санитарно-эпидемиологических норм, в том числе по соблюдению масочного режима, гигиены рук (перчатки, антисептики) и социального дистанцирования", - заключили в ведомстве.

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