В пяти областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РНП "Казгидромет", 10 октября в Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный местами 15-18 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%.

10 октября в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. Ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса. Вероятность шторма 90-95%.

Ночью 10 октября в Кызылординской области местами сохраняется заморозки 3 градуса. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%.

Днем 10 октября в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.

Ночью и утром 10 октября в Карагандинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 70-75%.

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